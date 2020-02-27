Из-за коронавируса в Кыргызстане отменили крупные соревнования

В Кыргызстане переносят крупные международные соревнования. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

В марте в республике собирались провести чемпионат мира среди команд четвертого дивизиона по хоккею, в апреле — межправительственную встречу по противодействию допингу. На первом мероприятии ожидалось участие трех стран, на втором — около 35.

Их и еще ряд международных спортивных событий перенесли на более поздние сроки. Азиатский турнир по борьбе, где должны были разыгрываться путевки на Олимпиаду, отменяется.

Как отмечается, решение принято на оперативном совещании из-за распространения в мире коронавируса.