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Спорт

Кыргызстанцы нацелились на золото чемпионата мира по хоккею

В Бишкеке 3-5 марта впервые пройдет чемпионат мира среди команд четвертого дивизиона по хоккею с шайбой. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-президент федерации данного вида спорта Кыргызстана Эльзар Болотбеков.

По его словам, четвертый дивизион — низший в иерархии мировых хоккейных первенств. Все с него начинали. «Мы отобрались туда в прошлом году. Это большое достижение и показатель, что наш хоккей развивается, — отметил Эльзар Болотбеков. — Противостоять сборной КР будут команды Малайзии, Филиппин и Кувейта. Наша задача — выиграть золото. Только так можно выйти в третий дивизион».

Ранее федерации хоккея Кыргызстана и России подписали меморандум о сотрудничестве. Благодаря этому в КР для подготовки сборной к чемпионату мира прибыли российские специалисты Михаил Чеканов и Дмитрий Полянчиков. Первый назначен главным тренером команды, второй — старшим.

«У игроков заметны желание и определенный уровень подготовки, — сказал Дмитрий Полянчиков. — Думаю, предстоящий турнир послужит толчком к развитию и популяризации вашего хоккея».

На открытие ЧМ приедут главы международной и российской федераций хоккея.
Ссылка: https://24.kg/sport/143847/
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