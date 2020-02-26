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Спорт

Из-за коронавируса кувейтские хоккеисты отказались ехать в Кыргызстан

Сборная Кувейта по хоккею с шайбой не сыграет на чемпионате мира среди команд четвертого дивизиона. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР со ссылкой на Федерацию хоккея.

Чемпионат пройдет 3-5 марта в Бишкеке. Ожидалось участие сборных Кыргызстана, Кувейта, Малайзии и Филиппин. Сегодня стало известно, что кувейтцы не приедут. «Так решил шейх Кувейта из-за выявления в стране коронавируса и введения карантина», — отметили в ГАМФКиС.

Во всех матчах сборной Кувейта засчитают техническое поражение (5:0). Программа турнира сократилась до трех игр.
Ссылка: https://24.kg/sport/144835/
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