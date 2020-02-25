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Спорт

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на турнире по тогуз-коргоолу во Франции

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на международном турнире по тогуз-коргоолу, прошедшем 20-24 февраля в Каннах (Франция). Об этом 24.kg сообщил главный судья состязаний Камчыбек Касымов.

В соревнованиях участвовали 16 спортсменов из восьми стран. Медали разыгрывались в дисциплинах «рапид» и «блиц». Марлис Дуулатбеков и Алтынай Шамбетова стали серебряными призерами в обеих дисциплинах. Нурия Султанмуратова взяла бронзу в «блице».

Кроме того, у Алтынай Шамбетовой бронза на турнире по родственной тогуз-коргоолу африканской игре овари.

«Турнир проходил в рамках 33-го Фестиваля игр и логических видов спорта. Их в программе было более 100. А участников в целом более 5 тысяч. Играли во дворце, где проводят Каннский кинофестиваль», — отметил Камчыбек Касымов.

«В марте пройдет Кубок федерации Бишкека. В апреле наши спортсмены собираются на турнир в Турцию», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/sport/144700/
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