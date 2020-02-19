Кыргызстанец в пятый раз в карьере выиграл медаль на чемпионате Азии по борьбе

Кыргызстанцы 19 февраля выиграли две медали на чемпионате Азии по греко-римской борьбе.

В весовой категории 60 килограммов Жоламан Шаршенбеков взял серебро. В финале он уступил двукратному чемпиону мира Кэнъитиро Фумита (Япония), а перед этим одолел Айдоса Султангали (Казахстан), Даваабанди Ердене (Монголия) и Мехди Неджада (Иран).

У Руслана Царева (72 килограмма) — бронза. В четвертьфинале он поборол Джихуна Кима (Южная Корея), в 1/2 финала проиграл будущему победителю Амину Кавиянинеджаду (Иран), а в схватке за третье место всего за 42 секунды победил Ян Кай Чена (Китайский Тайбэй).

Руслан Царев брал золото на чемпионате Азии — 2014, серебро на ЧА-2015 и бронзу на турнирах 2016 и 2019 годов.

Нынешний чемпионат проходит 18-23 февраля в Нью-Дели (Индия). В первый день наши борцы выиграли серебро и две бронзы. 20 февраля стартует турнир среди женщин.