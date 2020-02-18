Кыргызстанцы выиграли три медали в первый день чемпионата Азии по борьбе

Фото из архива ГАМФКиС. Азат Салидинов (в желтом) на одном из турниров

Кыргызстанцы выиграли три медали в первый день чемпионата Азии по греко-римской борьбе.

В весовой категории 87 килограммов Азат Салидинов взял серебро. На пути к финалу он победил Сухроба Абдулхаева (Таджикистан), Аббаса Ал Тамееми (Ирак) и Бехруза Хедаята (Иран), а в решающей схватке не справился с Кумаром Сунилом (Индия).

В весе 77 килограммов Ренат Ильяз уулу поборол Саджана Саджана (Индия), Кодая Сакурабу (Япония), уступил Пежману Поштаму (Иран) и одолел Бекзода Умарова (Узбекистан). В итоге у него бронза.

В категории 130 килограммов Роман Ким тоже стал бронзовым призером. Он провел два поединка: проиграл Минсеоку Киму (Южная Корея) и победил Сингха Мехара (Индия).

Чемпионат Азии проходит 18-23 февраля в Нью-Дели (Индия). В программе турниры по греко-римской, женской и вольной борьбе.