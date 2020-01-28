Кыргызстан уступил Туркменистану на турнире по футзалу в Душанбе

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана перед игрой с командой Туркменистана

Женская сборная Кыргызстана по футзалу сегодня проиграла команде Туркменистана на международном турнире CAFA-2020. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола КР.

На 10-й минуте матча наша сборная вышла вперед — отличилась Шахноза Ибраимова. Соперницы забили на 24-й и 36-й минутах и победили — 2:1.

Турнир среди спортсменок возрастом до 19 лет проходит в Душанбе. В дебютном матче Кыргызстан одолел Афганистан (3:0), затем уступил Узбекистану (4:7) и победил Таджикистан (2:0). 29 января в заключительном туре наша команда сразится со сборной Ирана.