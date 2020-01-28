18:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстан уступил Туркменистану на турнире по футзалу в Душанбе

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана перед игрой с командой Туркменистана

Женская сборная Кыргызстана по футзалу сегодня проиграла команде Туркменистана на международном турнире CAFA-2020. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола КР.

На 10-й минуте матча наша сборная вышла вперед — отличилась Шахноза Ибраимова. Соперницы забили на 24-й и 36-й минутах и победили — 2:1.

Турнир среди спортсменок возрастом до 19 лет проходит в Душанбе. В дебютном матче Кыргызстан одолел Афганистан (3:0), затем уступил Узбекистану (4:7) и победил Таджикистан (2:0). 29 января в заключительном туре наша команда сразится со сборной Ирана.
Ссылка: https://24.kg/sport/141843/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана одержала вторую победу на футзальном турнире в Душанбе
Кыргызстанки проиграли узбекистанкам на турнире по футзалу в Душанбе
Кыргызстан победил Афганистан на международном турнире по футзалу
Кыргызстан занимает 44-е место в мировом рейтинге футзала
Международный турнир по футзалу провели в Бишкеке
Кыргызстан узнал соперников по чемпионату Азии по футзалу
Кыргызстан разгромил Турцию в товарищеском матче по футзалу
Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Турции
Сборная Кыргызстана уступила команде Ирана в отборе на чемпионат Азии по футзалу
Кыргызстан победил Туркменистан в отборе на чемпионат Азии по футзалу
Популярные новости
Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру
Дзюдоистам из&nbsp;Кыргызстана понадобилось менее 20&nbsp;секунд для победы в&nbsp;Израиле Дзюдоистам из Кыргызстана понадобилось менее 20 секунд для победы в Израиле
Лучший гол десятилетия выбрала Национальная хоккейная лига Лучший гол десятилетия выбрала Национальная хоккейная лига
Кыргызстан победил Афганистан на&nbsp;международном турнире по&nbsp;футзалу Кыргызстан победил Афганистан на международном турнире по футзалу
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
28 января, вторник
18:16
В Кыргызстане ищут национального оператора системы транзитных перевозок В Кыргызстане ищут национального оператора системы тран...
18:15
Топ-11 наивных вопросов про коронавирус, которые задают люди
18:01
Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
17:32
Поправки о снижении избирательного порога застряли в профильном комитете
17:26
Суд вернул иск участников митинга в поддержку Баткена к Женишу Разакову