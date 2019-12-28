Боксер Эржан Тургумбеков: Рой Джонс показал «класс» в знак восхищения моим боем

Бишкекчанин Эржан Тургумбеков в 2018 году уехал в Екатеринбург и начал карьеру в профессиональном боксе. В августе завоевал пояс чемпиона Евразии по версии EBP, а в декабре победил на турнире, организованном Роем Джонсом-младшим.

Сколько дала ему Россия, что связывает его сейчас с Кыргызстаном и кто вдохновляет на победы, 24-летний боксер рассказал 24.kg.

Фото 24.kg. Чемпион Евразии по профессиональному боксу Эржан Тургумбеков в гостях у 24.kg

Бишкек — Москва — Екатеринбург

— Как вы попали в бокс?

— Он мне с младших классов нравится. Но родители поначалу в зал не пускали, говорили подрасти. В 14 лет пришел к тренеру Владимиру Рослову. Мне его посоветовал дядя — двукратный чемпион мира по кикбоксингу Мирбек Суюнбаев.

— Чего добились на любительской арене?

— В 16 лет выиграл первый турнир — чемпионат Бишкека. Был чемпионом Кыргызстана среди юношей и молодежи, призером Евразийских игр и нескольких зарубежных турниров.

Профессиональную карьеру хотел начать еще в 2014-м. Поехал для этого в Москву, но не получилось. Поработав там год, вернулся домой. Бокс не бросал — тренировался и участвовал в небольших любительских турнирах.

На чемпионате Кыргызстана — 2017 взял бронзу. Больше среди любителей не выступал. Устал от несправедливого судейства.

— Что привело вас в Екатеринбург?

— Наладил контакт с базирующейся там организацией RCC Boxing Promotions. В конце 2017-го она пригласила на просмотр. Я проявил себя и с тех пор живу в Екатеринбурге большую часть времени. Занимаюсь в Академии единоборств РМК. Там прекрасный зал, квалифицированные врачи и массажисты. Спортсмены обеспечены всем необходимым для развития. Спасибо спонсору.

В 2018-м провел пять боев, в 2019 году — четыре. Одержал восемь побед (три из них досрочно). Поначалу бои были короткие — по четыре-шесть раундов. В последнее время длятся восемь-десять.

Чемпионский график

— В чем ваши сильные стороны?

— Во-первых, в отличном тренере Артеме Кучине. Он молод, и вне зала мы друзья. Но в зале его указания выполняю беспрекословно. К каждому бою готовимся два-три месяца. Изучаем соперников.

Я трудолюбив. Тренируюсь два-три раза в день. Занятие длится от полутора до трех часов. За 40 дней провожу 15 спаррингов. По нагрузкам они не уступают обычному бою. В каждом 10 раундов. Во время спарринга соперник несколько раз меняется: уставший уходит, и его место занимает свежий.

Спарринг-партнеры у меня очень крепкие. Один из них — наш боксер, чемпион Азии по версии WBA Акжол Сулайманбек уулу.

— В Бишкеке часто бываете?

— После каждого боя провожу здесь полтора месяца — отдыхаю и уделяю время родителям. Форму поддерживаю в зале Владимира Рослова.

Боевое крещение

— Какой поединок запомнился больше всего?

— Первые два. В них бился с такими же, как я, претендентами на контракт с RCC Boxing Promotions.

В дебютном бою я победил играючи. Во втором отдал все силы. Выступал в категории 55 килограммов , а не 59, как сейчас. Сгоняя вес, довел себя до истощения. Не знал многого из того, что знаю сейчас. Получил первую в карьере осечку. Тот бой считаю своим знакомством с профессиональным боксом. После него стал общаться с диетологами.

— Сколько килограммов обычно сгоняете?

— Больше десяти. Делаю это постепенно, за полтора месяца, без последствий для организма.

Взвешивание проводится за сутки до боя. К выходу на ринг набираю пять-шесть килограммов.

— Волнуетесь перед боями?

— Только если плохо готов. Такое было, когда меня предупредили о бое за три недели. Мог отказаться, но ждать нового предложения пришлось бы долго. Времени на изучение соперника не хватило. Делал это по ходу поединка. Пока к нему присматривался, он заработал несколько очков. Концовка осталась за мной, и судьи объявили ничью.

Больше никогда не волновался. Выходя на бой, помню, сколько готовился, и знаю, что это не может пройти даром.

Но если секундирую друзьям, волнуюсь сильно.

Выход на новый уровень

— Ожидали, что вам предложат бой за титул чемпиона Евразии?

— Нет. В то время занимал невысокое место в рейтинге. Думал, надо выиграть еще несколько боев, прежде чем дадут титульный. Но организаторы мной заинтересовались. Видимо, потому что шел без поражений.

В бою за титул мне противостоял украинец Георгий Лашко. Он был фаворитом и имел больше времени на подготовку. Но я не упустил своего шанса.

— Кому посвятили победу?

— В первую очередь родителям. Они мои главные мотиваторы. Потом — Кыргызстану и России. Сейчас представляю две страны. Россия мне здорово помогает. У меня там много фанатов. И, конечно, своей команде и тренеру. Это наш общий успех.

— Недавно вы провели еще один бой. Какие впечатления?

— Рой Джонс-младший устраивал свой первый турнир в России. Сам выбирал участников. Мне было приятно оказаться в их числе. Давно считаю Джонса лучшим боксером в истории.

Моим соперником был россиянин Евгений Смелов. В шестом раунде у него появилось рассечение. Врач остановил бой, и мне присудили победу. Рой Джонс в знак восхищения показал мне большой палец.

На турнире были англоязычные комментаторы. Трансляция была платной. Это новый для меня уровень.

— С кем из звезд еще пересекались?

— С уроженцем Кыргызстана, чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом. Когда бился за титул чемпиона Евразии, немного пообщался с россиянином Сергеем Ковалевым. На том же турнире он защищал пояс чемпиона мира по версии WBO.

Мои бои вживую смотрели легенда бокса Майк Тайсон, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и певец Тимати. Их пригласили как почетных гостей.

— Вас не смущают именитые зрители?

— Нет. По телевизору они могут выглядеть недосягаемыми. Но когда они рядом, ты понимаешь, что они тоже люди.

От Роналду до Тимати

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Читаю. За последнее время прочел несколько произведений Чингиза Айтматова. Читал о Флойде Мейвейзере и Мохаммеде Али. Биографии — любимый жанр.

Фото Антона Басанаева. Эржан Тургумбеков (второй слева) и Рой Джонс (в центре) перед турниром. Декабрь 2019 года

— У вас есть кумир?

— Нет. Но есть люди, которыми восхищаюсь. Из боксеров — Рой Джонс, Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвейзер, из футболистов — Криштиану Роналду, из бойцов — Конор Макгрегор. Многие его не любят. Его скандалы — просто шоу. Узнайте его биографию и поймете, какой он на самом деле. За стремление преуспеть во многих вещах уважаю Тимати.

— Ощущаете себя звездой?

— Мне до этого еще много работать. Стану чемпионом мира — тогда посмотрим.

— Скоро титульный бой?

— В профессиональном боксе четыре основные версии — IBF, WBA, WBO и WBC. Хочу взять пояса каждой из них. Но вначале надо несколько раз защитить титул чемпиона Евразии. Когда это сделаю, поспорю за пояс чемпиона мира по версии IBF. Им сейчас владеет американец Тевин Фармер.

Ближайший бой проведу примерно в марте.