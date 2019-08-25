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Спорт

Боксер из Кыргызстана стал чемпионом Евразии среди профессионалов

Фото @turgumbekov_erzhan. Эржан Тургумбеков (справа) в бою за титул чемпиона Евразии

Кыргызстанец стал чемпионом Евразии среди профессионалов по боксу. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

В Челябинске (Россия) 24 августа прошел международный турнир, в программе которого было 11 боев. В весе до 59 кг встречались Эржан Тургумбеков (КР) и Георгий Лашко (Украина). Кыргызстанец выиграл решением судей и забрал у противника пояс чемпиона Евразии по версии EBP.

«Соперник входит в топ-100 мирового рейтинга, а я не входил даже в топ-300. Но благодаря Всевышнему и моему упорному труду все получилось. Теперь хочу отдохнуть. Возможно, проведу в этом году еще один бой», — сказал после победы Эржан Тургумбеков.

@turgumbekov_erzhan
Фото @turgumbekov_erzhan. Эржан Тургумбеков радуется победе

В другом бою в этой же категории кыргызстанец Акжол Сулайманбек уулу выиграл техническим нокаутом у венесуэльца Милнера Маркано и защитил титул чемпиона WBA Asia.

«Бои соперника предварительно не смотрел и ничего о нем не знал. Но победить досрочно планировал. Уже в четвертый раз защитил этот титул. Теперь хочу новый — желательно чемпиона мира», — заявил после победы Акжол Сулайманбек уулу.

@akzhol_sulaimanbek_team
Фото @akzhol_sulaimanbek_team. Акжол Сулайманбек уулу радуется победе

В главном бою вечера россиянин Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.
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