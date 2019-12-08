Боксер из Кыргызстана победил на турнире Роя Джонса

Кыргызстанец Эржан Тургумбеков 7 декабря выступил в Екатеринбурге на международном турнире по профессиональному боксу.

Одним из организаторов состязаний был легендарный Рой Джонс младший. В программе было восемь боев. В весовой категории до 59 килограммов Эржан Тургумбеков встречался с Евгением Смеловым (РФ). Наш боксер с самого начала владел преимуществом, отправил соперника в нокдаун. В шестом раунде из восьми запланированных у Смелова появилось серьезное рассечение, и врач остановил бой. Судьи единогласно отдали победу Эржану.

В активе Тургумбекова восемь побед на профессиональном ринге. В августе он стал чемпионом Евразии.