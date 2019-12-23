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Спорт

Битва характеров. Как проходил Кубок Кыргызстана по армрестлингу

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Кыргызстана по армрестлингу

У армрестлеров кульминация сезона — накануне они сразились за кубок Кыргызстана.

Президент Федерации армрестлинга КР Сиезбек Абдылдаев сообщил 24.kg, что 2019 год был для спортсменов очень насыщенным. Весной они ездили в Саудовскую Аравию на фестиваль «Вселенная кочевников». Летом выиграли 156 медалей на чемпионате Азии в Чолпон-Ате, а осенью — шесть на чемпионате мира в Румынии. Недавно наша команда привезла четыре награды из Польши с профессионального турнира Zloty Tur.

«Не все лидеры в этом году выступали — у некоторых проблемы со здоровьем. Порадовали молодые ребята, быстрые и голодные до побед», — отметил глава федерации.

В турнире участвовали более ста атлетов из всех регионов Кыргызстана. Зачастую схватки завершались за две-три секунды. Были и долгие битвы, когда никто не хотел сдаваться. От напряжения спортсмены кричали и хрипели, на их лбах проступали вены.

Среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в своих категориях первенствовали Касым уулу Нуртилек, Миргуль Болоталиева, Нурбек Алиев и Токтогул Дондоев.

Среди женщин в весе 65 килограммов лучшей стала Юлия Шаляпина, свыше 65 килограммов — Анна Гончаренко.

«Раньше я занималась пауэрлифтингом, была чемпионкой и рекордсменкой Азии в жиме лежа. Однажды тянуть бездушное железо стало неинтересно. Год назад увлеклась армрестлингом. Это очень эмоциональный вид спорта. Тут друг другу противостоят человеческие характеры. На турнир надо выходить готовым физически, технически и с крепким духом, — сказала 24.kg Юлия Шаляпина. — Сегодня выиграла свое первое золото в армрестлинге. Цель — стать чемпионкой мира».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод Кубка Кыргызстана по армрестлингу

Среди мужчин в категории 55 килограммов высшую ступень пьедестала занял Акжигит уулу Турдубай, 65 кг — Вадим Вавилов, 75 кг — Константин Клейнер, 85 кг — Бекзат Кожомбердиев, 95 кг — Бексултан Акматов, свыше 95 кг — Дмитрий Дудурин.

В командном зачете победила сборная Джалал-Абадской области. Одним из лучших в ее составе был 23-летний Бексултан Акматов.

«Борьбой на руках увлекся в детстве: смотрел на успехи армрестлеров Кыргызстана и тоже хотел выигрывать, — сказал он 24.kg. — Дважды был чемпионом Азии. Недавно стал третьим на чемпионате мира. В 2020-м надеюсь улучшить этот результат. На нынешнем турнире провел четыре схватки. Соперники были серьезные».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод Кубка Кыргызстана по армрестлингу

За турниром наблюдал Джээнбек Мукамбетов — один из зачинателей отечественного армрестлинга, почетный президент местной федерации, глава азиатской и первый вице-президент мировой.

«Состязания понравились. Нынешнее поколение очень сильное. Оно выросло на примере предыдущих, — заявил он 24.kg. — Увы, из-за недофинансирования не можем возить на чемпионаты мира полноценные команды. Есть проблемы со сборами. Ни один наш спортсмен не получает от государства стипендию. У государства мы сверх меры никогда не просили. Добились, что армрестлинг стал одним из ведущих неолимпийских видов спорта в КР. Во всех областях есть филиалы федерации. Появляются чемпионы мира из провинции. Ежегодно проводим шесть-восемь турниров».

Джээнбек Мукамбетов добавил, что армрестлинг движется к включению в олимпийскую программу. Если туда войдет, главными соперниками кыргызстанцев в борьбе за медали будут спортсмены из стран бывшего СССР.
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