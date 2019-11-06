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Спорт

У Кыргызстана шесть медалей на чемпионате мира по армрестлингу

Фото ГАМФКиС. Жибек Каратаева (справа) — чемпионка мира по армрестлингу

Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира по армрестлингу, прошедшем с 26 октября по 4 ноября в Констанце (Румыния). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент федерации данного вида спорта КР Сиезбек Абдылдаев.

За победу на ЧМ боролись более 1,8 тысячи атлетов из 54 стран. Кыргызстан представляли 16 спортсменов. Юниорка Жибек Каратаева завоевала золото на правой руке и серебро на левой. Две серебряные награды у Нурбека Алиева, одна — у Асхат уулу Откура. Бексултан Акматов взял бронзу.

«Чемпионат мира прошел на высоком уровне. Наши спортсмены показали хороший уровень подготовки, — отметил глава федерации. — Чемпионат Азии — 2019 проводили в Чолпон-Ате. На Азиатском континенте наша республика входит в число сильнейших».

Напомним, что на чемпионате мира — 2018 у отечественной сборной было восемь медалей.
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