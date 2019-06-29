Чемпион Азии по армрестлингу: Люблю бороться с сильными соперниками

На недавнем чемпионате Азии по армрестлингу в Чолпон-Ате кыргызстанцы выиграли 28 золотых медалей. Одним из героев стал Константин Клейнер: его подопечные взяли семь наград высшей пробы и он сам стал чемпионом. О победной тактике, памятных турнирах и одаренных учениках 28-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

С особым задором

— Долго готовились к чемпионату Азии?

— Четыре месяца. Четырежды в неделю запирался в зале на три-четыре часа. Часть тренировок посвящал спаррингам, часть — отработке определенных движений. Затем отсыпался. Сон — важная часть подготовки.

За полтора месяца до чемпионата получил в свое распоряжение команду из десяти незрячих спортсменов и стал их тренировать.

— Трудно было совмещать свои занятия с тренерской работой?

— Наоборот. Подопечные говорили, что верят в меня, и это вдохновляло трудиться с особым задором.

— Какие впечатления от чемпионата?

— Незабываемые. В состязаниях на левой руке, которая много лет травмирована, взял серебро, на правой — золото. Я счастлив! Так долго шел к этой победе, что сначала не мог в нее поверить.

Учениками доволен. Поддержка родных стен помогла им. Жаль, у них было только полтора месяца на подготовку, а то выступили бы еще лучше.

— В этом сезоне еще будут крупные турниры?

— Осенью хочу поехать в Польшу на чемпионат мира и выиграть золото. Перед этим вновь запрусь в зале и буду часами оттачивать навыки.

Планирую выступить в Казахстане на Кубке Азии. Как и на ЧМ, там всегда много мощных соперников.

Фото Константина Клейнера. Константин Клейнер (второй слева) с двумя подопечными (по левую руку) на чемпионате Азии – 2019

Чувство безысходности

— Давно в спорте?

— С 14 лет. Жил напротив спортшколы и полгода ходил на греко-римскую борьбу. Но едва открылась секция армрестлинга, занялся им. Привлекла его зрелищность и доступность. Около года тренировался у Николая Каракчеева. В 2007-м попал к нынешнему наставнику Александру Ли.

— Помните первые победы?

— В 2009 году выиграл крупный турнир All Stars в Алматы. На чемпионате мира — 2010 в США у меня было 33 соперника. Провел шесть напряженных схваток и взял бронзу.

В 2011-м выступил в Усть-Каменогорске на чемпионате Азии. Финал длился три минуты и запомнился ощущением безысходности. Мы с соперником были равны по силам, ни один не мог захватить инициативу. Я проиграл из-за фолов — мой локоть дважды соскользнул с подушки. Позднее соперник стал двукратным чемпионом мира и выиграл престижный турнир «Злотый тур».

В том же году занял четвертое место на ЧМ в Алматы. После на зарубежные турниры из-за нехватки средств не ездил.

— А ведь могли развить успехи. Руки не опускались?

— Перерывы в карьере делал не раз. Самый длительный был в 2017 году: наш зал переезжал, и я год не тренировался. На чемпионат Азии, проходивший в Чолпон-Ате, поехал неготовым и проиграл. Та неудача стала еще одним стимулом показать себя на ЧА-2019.

Фото Armwrestling Kyrgyzstan. Константин Клейнер на чемпионате Азии – 2017

В поисках соперников

— На местных турнирах часто побеждаете?

— Я 11-кратный чемпион Кыргызстана. Побеждал почти во всех категориях. В 2016-м, например, в весе 95 килограммов , хотя сам вешу 70. С конкуренцией в моей категории проблемы: участники или слишком молоды, или им чего-то не хватает, чтобы навязать мне борьбу.

Фото @flexgym.kg. Константин Клейнер (второй справа) на чемпионате Кыргызстана – 2018

Не хочу легких побед. Нравится бороться с достойными противниками. Один из таких — опытный Мирлан Байчериков. Во время схватки он тянет руку противника на себя, создавая дополнительные неудобства. Чтобы противостоять ему, усиленно тренирую предплечье.

На международных турнирах многие борются в схожем стиле. В финале ЧА-2019 соперник хотел потянуть мою руку, но не успел.

— Видел вас на III Всемирных играх кочевников. Удачно выступили?

— Ездил туда как рефери и поразился высокому уровню состязаний. Столь радужной атмосферы не встречал ни на одном здешнем турнире.

Фото @flexgym.kg. Константин Клейнер (третий слева) в составе сборной Кыргызстана на III Всемирных играх кочевников

Без ограничений

— Нравится бороться подолгу или предпочитаете блицкриги?

— Если с каждым рубиться, не дойдешь до финала. А если и дойдешь, будешь несвеж. Стараюсь побеждать мгновенно.

— Волнуетесь перед схватками?

— С годами все меньше. Главное — быть готовым к турниру и сконцентрироваться на выступлении. После турнира расслабляюсь: происходит психологическая разрядка, и некоторое время не могу заниматься в прежнем ритме.

— До какого возраста будете в армрестлинге?

— В нем нет возрастных ограничений. Пока есть здоровье, буду заниматься.

— Слышал, у армрестлеров со стажем есть хронические травмы.

— Всегда болят руки. Но после хорошей разминки этого не чувствуешь и выкладываешься на турнире на 100 процентов.

В ходе борьбы обычно растягиваются мыщелки, крепящиеся к локтям, и плечи. Постепенно изнашиваются суставы. В межсезонье даю организму отдохнуть. Однако, учитывая свою работу, форму поддерживаю всегда.

Чем больше узнаю об армрестлинге, тем реже получаю травмы.

— С кем из зарубежных звезд хотели бы побороться?

— С шестикратным чемпионом мира Олегом Черкасовым из России.

— Кого из звезд уважаете?

— Американца Джона Брзенка. Он икона армрестлинга. Борется красиво и с уважением к соперникам.

Фото @konstantin.kleiner. Константин Клейнер вне соревнований

— Как проводите досуг?

— Каждую неделю езжу с семьей за город. Воспитываю сына шести лет. Делаем с ним силовую зарядку, часто боремся на руках. Читаю, играю на компьютере. Ищу информацию и пытаюсь саморазвиваться как атлет и тренер.

Жажда армрестлинга

— Когда ощутили в себе тренерскую жилку?

— Девять лет назад. Сначала помогал в работе Александру Ли, а потом стал готовить учеников самостоятельно. Воспитал много чемпионов Кыргызстана и Азии.

Фото @flexgym.kg. Константин Клейнер (справа) с заслуженным тренером Кыргызстана Александром Ли

— Если бы на турнире встретились с учеником, боролись бы в полную силу?

— Встречался не раз. Как-то в финале сошелся с молодым перспективным спортсменом. Ему победа была нужнее, и я отдал ее.

— Давно тренируете лиц с ограниченными возможностями здоровья?

— Начал в этом году и получил большое удовольствие. Они ответственны, понимают все с полуслова и жаждут заниматься, как никто другой.

Здорово, что армрестлинг в Кыргызстане стали продвигать среди ЛОВЗ. Теперь как тренер буду делать ставку на эту категорию. У меня есть ученики, способные со временем победить на Паралимпиаде.

— За три года в Кыргызстане прошло два чемпионата Азии по армрестлингу, и местные атлеты выиграли 240 медалей. В чем секрет успеха?

— В усилиях президента федерации Сиезбека Абдылдаева. Он часто проводит турниры, и спортсмены имеют соревновательную практику; возит нас на тренировочные сборы и обеспечивает необходимым. Надо отдать должное и армрестлерам: любим спорт и стараемся привлекать в свои ряды талантливых новичков.