Новый рекорд. У кыргызстанцев 156 медалей на чемпионате Азии по армрестлингу

Кыргызстанцы выиграли 156 медалей на чемпионате Азии по армрестлингу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

ЧА прошел 8-11 июня в Чолпон-Ате. Участвовали более 500 атлетов из Кыргызстана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Японии. Медали разыгрывались в 121 весовой категории среди юношей, взрослых, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сборная Кыргызстана завоевала 28 золотых, 49 серебряных и 79 бронзовых наград. В командном зачете она стала второй, уступив лишь команде Казахстана, у которой 367 медалей. Третьей стала сборная Узбекистана.

Фото ГАМФКиС. Награждение лидеров командного зачета

Это был третий чемпионат Азии в истории, проходивший в Кыргызстане. Предыдущие состоялись в 2007-м и 2017 году. Два года назад сборная республики завоевала 83 медали.