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Спорт

В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

В Лиге чемпионов 11 декабря прошли заключительные матчи группового этапа. Определились последние два участника плей-офф.

В группе C «Аталанта» со счетом 3:0 одолела «Шахтер». Голы забили Тимоти Кастань (66-я минута), Марио Пашалич (80-я минута) и Робин Гозенс (94-я минута). Благодаря этой победе «Аталанта» с четвертого места поднялась на второе и заработала путевку в плей-офф.

Из группы D в 1/8 финала вышел «Атлетико». Он победил «Локомотив» — 2:0. Отличились Жоау Фелиш (17-я минута, с пенальти) и Аугусто Фелипе (54-я минута).

В двух оставшихся группах оба участника плей-офф определились досрочно и последние матчи не имели особого значения. Тем не менее они получились яркими.

В группе A «ПСЖ» разгромил «Галатасарай» — 5:0. Отличились Мауро Икарди (32-я минута), Пабло Сарабия (35-я минута), Неймар (46-я минута), Килиан Мбаппе (63-я минута) и Эдинсон Кавани (84-я минута, с пенальти).

В группе B «Бавария» обыграла «Тоттенхэм» — 3:1. У «Баварии» точные удары нанесли Кингсли Коман (14-я минута), Томас Мюллер (45-я минута) и Филиппе Коутиньо (64-я минута), у «Тоттенхэма» — Райан Сесеньон (20-я минута). Эта победа стала для «Баварии» шестой в шести турах. Больше ни один участник нынешнего турнира таким результатом похвастать не может.

Жеребьевка плей-офф намечена на 16 декабря. Первые игры 1/8 финала пройдут в феврале 2020 года.

Результаты всех матчей и итоговая таблица группового этапа — здесь.
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