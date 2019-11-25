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Спорт

В Кыргызстане определились чемпионы по тогуз-коргоолу

В Бишкеке 19-24 ноября прошел чемпионат Кыргызстана по тогуз-коргоолу.

За победу боролись 140 спортсменов из всех регионов. В дисциплине «стандарт» в личном зачете среди мужчин победил Анарбек Джамакеев, среди женщин – Гулзат Эсеналиева. В командном зачете среди мужчин и женщин лучшей стала сборная Бишкека. В дисциплине «рапид» первенствовали Кубан Сазаев и Гулжамал Сарыкеева, а в дисциплине «блиц» – Белек Мамбеталиев и Алтынай Шамбетова.

«Завтра отправляемся на международный турнир в Казахстан. Вернемся 2 декабря, а уже 5-го у нас стартуют состязания памяти Чингиза Айтматова. В середине декабря собираемся на турнир в Турцию», – сказали 24.kg в Федерации тогуз-коргоола КР.
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