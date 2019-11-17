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Спорт

Боксер из Кыргызстана Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии

Фото Азиатской конфедерации бокса. Эпизод чемпионата Азии среди молодежи по боксу

Кыргызстанец Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии среди молодежи (2001-2002 годов рождения) по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация этого вида спорта.

Турнир прошел 10-17 ноября в Улан-Баторе (Монголия). Кыргызстан представляли девять боксеров. Нурадин Рустамбек уулу выступал в весовой категории 69 килограммов. В решающем бою он взял верх над узбекистанцем Нурисломом Исмоиловым.

Кыргызстанцы Исломбек Тургунов (75 килограммов) и Ахмед Усупов (свыше 91 килограмма) проиграли в полуфинале и стали бронзовыми призерами.

Это четвертый чемпионат Азии по боксу в 2019-м. Ранее на турнире среди взрослых отечественные спортсмены выиграли две бронзы, среди школьников — по три серебра и бронзы, среди юношей — два серебра и четыре бронзы.
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