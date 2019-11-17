Боксер из Кыргызстана Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии

Кыргызстанец Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии среди молодежи (2001-2002 годов рождения) по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация этого вида спорта.

Турнир прошел 10-17 ноября в Улан-Баторе (Монголия). Кыргызстан представляли девять боксеров. Нурадин Рустамбек уулу выступал в весовой категории 69 килограммов. В решающем бою он взял верх над узбекистанцем Нурисломом Исмоиловым.

Кыргызстанцы Исломбек Тургунов (75 килограммов) и Ахмед Усупов (свыше 91 килограмма) проиграли в полуфинале и стали бронзовыми призерами.

Это четвертый чемпионат Азии по боксу в 2019-м. Ранее на турнире среди взрослых отечественные спортсмены выиграли две бронзы, среди школьников — по три серебра и бронзы, среди юношей — два серебра и четыре бронзы.