Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА. Рейтинг обновлен сегодня, 19 сентября.

В списке 211 сборных. Тройку лидеров составляют Бельгия (1752 очка), Франция (1725) и Бразилия (1719).

Кыргызстан (1237) — 97-й.

Предыдущий рейтинг вышел 25 июля. Сборная КР занимала 95-е место. С того момента она провела один матч: уступила Таджикистану в отборе на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

Соперники Кыргызстана по отборочной группе занимают в рейтинге следующие места: Япония (1490 очков) — 31-е, Таджикистан (1174) — 115-е, Мьянма (1 064) — 145-е, Монголия (923) — 183-е.

В следующий раз рейтинг выйдет 24 октября.