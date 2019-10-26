Более 100 медалей к 15 годам. История уникальной пловчихи из Кыргызстана

Пловчиха Елизавета Рогожникова с 12 лет выступает среди взрослых. На различных соревнованиях выиграла более 100 медалей. Претендует на поездку на Олимпиаду-2020.

Сколько времени она посвящает любимому делу, кто вдохновляет ее на победы и каково ей тягаться с опытными соперницами, уникальная спортсменка рассказала 24.kg.

Фото из архива Елизаветы Рогожниковой. Многократная чемпионка Кыргызстана, призер чемпионата Азии по плаванию Елизавета Рогожникова

Елизавета родилась в 2004-м в Бишкеке. Плавает с шести лет. Ее первым тренером был отец — бывший пловец. Затем занималась у Розы Биккининой, а с 2014-го — у Юрия Захарова. Побеждала в России, Беларуси, Словении и других странах. Ее рост — 179 сантиметров . Учится в десятом классе одной из столичных гимназий.

Ростом пошла в папу

— В кого вы такая высокая?

— В отца — его рост 192 сантиметра .

— В плавании помогает?

— На спринтерских дистанциях. Там важно быть пропорционально развитым — высоким и мощным. Благодаря росту, например, на финише быстрее касаешься бортика бассейна.

Фото из архива Юрия Захарова. Елизавета Рогожникова на соревнованиях

— У вас есть коронный стиль плавания?

— Нет. Плаваю всеми стилями.

По технике выполнения и расходу энергии самый тяжелый для меня баттерфляй. Проще других — кроль. Наилучшие результаты показываю на дистанции 200 метров на спине.

— Соблюдаете диету?

— Нет. Пловцам можно есть много. Но кое-что в рацион включать не стоит. Например, чипсы и газировку. Они вредны для здоровья.

Медали и рекорды

— Помните первую победу?

— В Берлине в 10 лет.

— Тяжело соперничать со взрослыми?

— Смотря где. В Кыргызстане у меня в последнее время нет конкуренток. Чаще всего борюсь сама с собой. С 2017-го выигрываю чемпионаты республики. На одном турнире завоевала 14 медалей — максимально возможное количество. Удерживаю рекорды Кыргызстана на большинстве дистанций. Часто обновляю их.

Фото из архива Елизаветы Рогожниковой. Елизавета Рогожникова (в центре) с соперницами из-за рубежа

На зарубежных соревнованиях встречаются соперницы на 10 лет старше. Вот с ними непросто рубиться.

— Переживаете перед стартами?

— Еще год назад так переживала, что просто трясло. С опытом становлюсь спокойнее. Если раньше тренер помогал настроиться, то теперь справляюсь сама. Ухожу в себя и думаю о победе.

Фото из архива Елизаветы Рогожниковой. Елизавета Рогожникова (в центре) готовится к старту

Франция, Индонезия, Индия...

— Во скольких странах побывали?

— В десяти. Особенно понравилось в Париже. Там очень красиво.

Было здорово в Индонезии на Азиатских играх — 2018. Я впервые участвовала в соревнованиях такого уровня: жила в спортивной деревне и вживую увидела олимпийских чемпионов.

— Какими успехами особенно гордитесь?

— В 2017-м выиграла три золота и серебро в России на престижном турнире «Кубок Александра Попова». До меня никто из кыргызстанцев там не побеждал.

В сентябре на чемпионате Азии в Индии завоевала два серебра и три бронзы. В одном заплыве уступила чемпионке лишь 0,1 секунды. Было обидно. Но ничего, надо иногда проигрывать.

Фото из архива Елизаветы Рогожниковой. Елизавета Рогожникова (слева) на чемпионате Азии – 2019

Через пот и кровь

— Сколько раз в неделю тренируетесь?

— Ежедневно по два раза. Первая тренировка в 6.00, вторая — в 15.00. Провожу в бассейне по четыре с половиной часа в сутки. Качаю мышцы в тренажерном зале.

В этом году несколько раз была на сборах на Иссык-Куле и однажды в Турции.

Между тренировками хожу в школу. Там моими победами гордятся. Когда надо, отпускают на сборы и соревнования.

Фото из архива Елизаветы Рогожниковой. Елизавета Рогожникова вне соревнований

— Как живется в таком ритме?

— В школе иногда клонит в сон. Бывает, хочется все бросить. На сборах перед чемпионатом Азии — 2019 случился приступ гастрита. Было непросто восстановиться и вернуться в рабочий режим. Спасибо тренерам сборной за правильные слова. Без них я бы не завоевала медалей.

В целом трудности не пугают. Нравится достигать цели через пот и кровь.

— Кто вас поддерживает?

— Много внимания уделяет наставник Юрий Захаров. С поездками на турниры помогает федерация. Во всех отношениях поддерживают родители. Всякое бывало — и гидрокостюм в ответственный момент рвался, и фальстарт делала. Они всегда подбадривали.

— Остается время на хобби?

— Играю на гитаре.

В трех секундах от Токио

— Кого из зарубежных спортсменов уважаете?

— Одного российского гимнаста. У нас он не очень известен, поэтому не буду называть фамилию. Недавно выступал на чемпионате мира. На него давила ответственность — многие ждали от него победы. Он сражался до конца и завоевал три золота.

Фото из архива Елизаветы Рогожниковой. Многократная чемпионка Кыргызстана, призер чемпионата Азии по плаванию Елизавета Рогожникова

— К чему стремитесь?

— Попасть в Токио на Олимпиаду. На дистанциях 100 метров кролем и 200 метров на спине мне не хватает до отборочного норматива три секунды. Впереди пять лицензионных стартов. Думаю, выполню норматив. На недавнем чемпионате Азии разом улучшила свое достижение в заплыве на 200 метров на спине на две секунды.

Вторая цель — попасть на юношескую Олимпиаду 2022 года и увезти оттуда как можно больше золота.

— Вам предлагали выступать за другую страну?

— Нет. Предложат — откажусь. Мне и тут хорошо.

Фото из архива Елизаветы Рогожниковой. Лидеры сборной Кыргызстана по плаванию Елизавета Рогожникова (слева) и Денис Петрашов

— Что пожелаете начинающим пловцам?

— Стремиться к победам и не сдаваться в трудную минуту.

Мотивация для чемпионки

Тренер Юрий Захаров рассказал, что требуется его подопечной для полной реализации потенциала.

— Елизавета уже достигла пика?

— Нет. Пловчихи обычно прогрессируют до 20 лет.

У нее неслучайно до сих пор нет главной дистанции. Чем позже сделаем на чем-то акцент, тем дольше у Елизаветы будут расти результаты.

Фото из архива Юрия Захарова. Тренер Юрий Захаров

— Плохо, что в Кыргызстане у нее нет конкуренток?

— Да. Поэтому нам как воздух нужны международные старты. В этом году часто на них ездили. На первенство мира отправились благодаря федерации, на ЧА отвезла Дирекция по олимпийским видам спорта. Помогла спортшкола. Со сборами тоже проблем не было. Чтобы отправить Елизавету в Турцию, потратил личные деньги. Это дало результат. По итогам ЧА ей назначили неплохую стипендию, и у нее появилась дополнительная мотивация.

До олимпийского норматива немного. Если будет здорова и все пойдет по плану, к концу весны она его выполнит.

Хочется, чтобы в Бишкеке появился 50-метровый бассейн, а у нас — хороший врач и массажист. Тогда будет намного легче готовить элитных пловцов.