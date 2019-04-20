Кыргызстанка стала чемпионкой Беларуси по плаванию

Кыргызстанка Елизавета Рогожникова победила на открытом чемпионате Беларуси по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В заключительный день состязаний Елизавета выиграла золото на дистанции 200 метров на спине. Ранее на этом турнире у нее была бронза в заплыве на 400 метров комплексным плаванием.

В рамках чемпионата еще два кыргызстанца выступили успешно. Денис Петрашов завоевал две серебряные (100 и 200 метров брассом) и бронзовую (50 метров брассом) награды. У Кирилла Вайса серебро (50 метров брассом) и бронза (100 метров брассом).

Турнир проходил 17-20 апреля в городе Бресте с участием спортсменов из семи стран. Одной из их целей была подготовка к предстоящему чемпионату мира.