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Спорт

Кыргызстанец Денис Петрашов стал чемпионом Азии по плаванию

Фото Федерации плавания Кыргызстана. Денис Петрашов (в центре) – чемпион Азии по плаванию

Кыргызстанец Денис Петрашов победил на чемпионате Азии по плаванию.

ЧА прошел 24-27 сентября в Бангалоре (Индия). В заключительный день Денис Петрашов выиграл заплыв на 200 метров брассом среди взрослых. Его результат — 2 минуты 13,81 секунды. Это на полсекунды быстрее ближайшего преследователя.

В категории 15-17 лет на дистанции 200 метров на спине кыргызстанка Елизавета Рогожникова завоевала серебро и установила новый рекорд КР — 2 минуты 17,21 секунды. От чемпионки она отстала лишь на 0,1 секунды.

Федерации плавания Кыргызстана
Фото Федерации плавания Кыргызстана. Елизавета Рогожникова – серебряный призер ЧА по плаванию

По итогам чемпионата у Кыргызстана восемь медалей. Денис Петрашов завоевал золото и два серебра, Елизавета Рогожникова — два серебра и три бронзы.
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