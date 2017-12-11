Кыргызстанка победила на международном турнире по плаванию

Кыргызстанка Елизавета Рогожникова победила на международном турнире по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В городе Казани (Россия) завершился турнир на Кубок четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Участвовали 500 пловцов из Азербайджана, Германии, Казахстана, КР и РФ.

Елизавета Рогожникова победила в заплыве на 400 метров вольным стилем. А на дистанции 200 метров комплексным плаванием она завоевала «серебро», установив новый рекорд КР (2 минуты 26,22 секунды).

«По итогам турнира команда Кыргызстана заняла третье общекомандное место. Елизавета Рогожникова стала самой титулованной участницей — на ее счету три золотые и серебряная награды», — отметили в федерации.