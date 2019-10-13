Кыргызстанец выиграл бронзу на первенстве мира по самбо

Кыргызстанец Алай Сартов 12 октября выиграл бронзу на первенстве мира по самбо. Об этом сообщила международная федерация этого вида спорта.

Турнир проходит 11-13 октября в Ташкенте (Узбекистан). Медали разыгрываются в двух возрастных группах – среди юношей и юниоров. Алай Сартов боролся среди юношей в весовой категории 65 килограммов. Его сумели опередить лишь Элизбар Туркиа (Грузия) и Абулмуслим Махдиев (Россия).

В 2018-м Алай Сартов взял серебро на первенстве мира среди школьников. В сентябре выиграл бронзу на чемпионате Азии.