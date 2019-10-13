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Спорт

Кыргызстанец выиграл бронзу на первенстве мира по самбо

Фото ФИАС. Медаль первенства мира - 2019 по самбо

Кыргызстанец Алай Сартов 12 октября выиграл бронзу на первенстве мира по самбо. Об этом сообщила международная федерация этого вида спорта.

Турнир проходит 11-13 октября в Ташкенте (Узбекистан). Медали разыгрываются в двух возрастных группах – среди юношей и юниоров. Алай Сартов боролся среди юношей в весовой категории 65 килограммов. Его сумели опередить лишь Элизбар Туркиа (Грузия) и Абулмуслим Махдиев (Россия).

В 2018-м Алай Сартов взял серебро на первенстве мира среди школьников. В сентябре выиграл бронзу на чемпионате Азии.
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