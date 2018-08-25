Еще две медали на чемпионате мира по самбо у кыргызстанцев

Кыргызстанцы выиграли еще две медали на чемпионате мира среди школьников по самбо. Об этом сообщила всероссийская федерация данного вида спорта.

Как отмечается, 24 августа, во второй день мирового первенства юноши оспорили пять комплектов наград. Наш Кубаныч уулу Адилет, выступавший в весовой категории 55 килограммов, стал серебряным призером. Алай Сартов в весе 66 кг также взял «серебро». Оба в финале уступили российским спортсменам.

Напомним, в первый день ЧМ отечественные самбисты завоевали серебряную и бронзовую награду.

Соревнования прошли в городе Орле (Россия). Участвовали более 20 стран.