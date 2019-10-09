Александр Крестинин: В матче с Мьянмой сделаем все для победы

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин сегодня на пресс-конференции поделился ожиданиями от игры с командой Мьянмы.

Отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет 10 октября в Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова. Начало в 20.30.

Сборная Кыргызстана неудачно стартовала в отборе — в сентябре в Душанбе проиграла команде Таджикистана.

«Впереди еще семь матчей. Ничего не потеряно. Изменить ситуацию в наших силах. Приложим все свое умение, мастерство и желание. В ноябре у нас еще одна игра с Таджикистаном. Но самые главные — ближайшие две», — сказал Александр Крестинин.

По его словам, в сборную вызвали лучших футболистов. «Эмоциональная атмосфера в команде хорошая, в рабочем плане тоже все в порядке, — отметил наставник. — Сборная Мьянмы — совсем не та, с которой мы встречались в квалификации на Кубок Азии — 2019. Она изменилась и по возрасту, и по рисунку игры. У нее новый тренер. Мы разобрали ее игру».

«В сборной атмосфера совсем иная, нежели в клубе. Каждый из нас ждет с нетерпением, когда соберемся. Кроме победы, нам ничего завтра не нужно. Нельзя разочаровывать болельщиков», — отметил капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин.