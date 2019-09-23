Кыргызстанец стал чемпионом мира по грэпплингу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом мира по грэпплингу UWW. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

ЧМ прошел 22-23 сентября в Нур-Султане (Казахстан). Медали разыгрывались в двух разделах: Gi (в кимоно) и No-Gi (без кимоно). В разделе Gi в весовой категории 71 кг кыргызстанец Абдылдабек Кекенов выиграл серебро.

В весе 84 кг Абдурахманхаджи Муртазалиев на старте победил Джонатана Бецерру (США), в полуфинале одолел Рикардо Берти (Италия), а в финале был сильнее Павла Недзи (Польша).