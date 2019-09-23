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Спорт

Кыргызстанец стал чемпионом мира по грэпплингу

Фото @murtazaliev_bjj. Абдурахманхаджи Муртазалиев (второй слева) — чемпион мира по грэпплингу UWW

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом мира по грэпплингу UWW. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

ЧМ прошел 22-23 сентября в Нур-Султане (Казахстан). Медали разыгрывались в двух разделах: Gi (в кимоно) и No-Gi (без кимоно). В разделе Gi в весовой категории 71 кг кыргызстанец Абдылдабек Кекенов выиграл серебро.

В весе 84 кг Абдурахманхаджи Муртазалиев на старте победил Джонатана Бецерру (США), в полуфинале одолел Рикардо Берти (Италия), а в финале был сильнее Павла Недзи (Польша).

В разделе No-Gi у наших спортсменов семь бронзовых медалей. Отличились Арген Кайдыбаев (62 кг), Токторбай Жусуп уулу (66 кг), Азамбек Шамшиев (77 кг), Достук Жолдошов (84 кг), Бексултан Омурзаков (92 кг), Нуржанат Бекматова (53 кг) и Дайана Жакып кызы (71 кг).
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