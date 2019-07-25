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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 95-е место в рейтинге ФИФА

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу идет 95-й в свежем рейтинге ФИФА.

Тройку лидеров рейтинга составляют команды Бельгии (1 746 очков), Бразилии (1 726) и Франции (1 718).

У сборной КР 1 252 очка. Она занимает 95-е место уже полгода — с окончания Кубка Азии.

Недавно кыргызстанцы узнали соперников по второму отборочному этапу на чемпионат мира — 2022. В текущем рейтинге те занимают следующие места: Япония (1 481 очко) — 33-е, Таджикистан (1 152) — 119-е, Мьянма (1 084) — 135-е, Монголия (914) — 187-е.

В следующий раз рейтинг ФИФА выпустят 19 сентября.
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