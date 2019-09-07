Кыргызстанцы победили на международном турнире по стрельбе из лука

Кыргызстанцы победили на II международном турнире по стрельбе из лука, посвященном памяти общественного деятеля Табылды Эгембердиева. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел 3-6 сентября в Бишкеке. За победу боролись спортсмены из 11 стран. Кыргызстан представляли 10 лучников.

Среди мужчин тройку призеров составили Улукбек Курсаналиев (КР), Тоффазол Хуссейн (Бангладеш) и Файзел Алрашиди (Кувейт), среди женщин — Асель Шарбекова (КР), Тсико Путкарадзе (Грузия) и Айтурган Маматкулова (КР). Смешанные состязания выиграла команда КР, на втором месте Бангладеш, на третьем — Таджикистан.

Ранее прошел Кубок Федерации стрельбы из лука Кыргызстана и чемпионат Бишкека.