09:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы победили на международном турнире по стрельбе из лука

Фото Федерации стрельбы из лука Кыргызстана. Лучники из Кыргызстана на турнире памяти Табылды Эгембердиева

Кыргызстанцы победили на II международном турнире по стрельбе из лука, посвященном памяти общественного деятеля Табылды Эгембердиева. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел 3-6 сентября в Бишкеке. За победу боролись спортсмены из 11 стран. Кыргызстан представляли 10 лучников.

Среди мужчин тройку призеров составили Улукбек Курсаналиев (КР), Тоффазол Хуссейн (Бангладеш) и Файзел Алрашиди (Кувейт), среди женщин — Асель Шарбекова (КР), Тсико Путкарадзе (Грузия) и Айтурган Маматкулова (КР). Смешанные состязания выиграла команда КР, на втором месте Бангладеш, на третьем — Таджикистан.

Ранее прошел Кубок Федерации стрельбы из лука Кыргызстана и чемпионат Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке определились чемпионы по стрельбе из лука
Новые Робин Гуды. В Кыргызстане сразились мастера стрельбы из лука
У кыргызстанцев две медали на международном турнире по стрельбе из лука
Кыргызстанка победила на международном турнире по стрельбе из лука
В Бишкеке провели турнир по стрельбе из лука в честь 90-летия Чингиза Айтматова
Кыргызстанцы заняли третье место на международном турнире по стрельбе из лука
Лучница из Кыргызстана выиграла «серебро» в Казахстане
Кыргызстанцы выиграли медали на международном турнире по стрельбе из лука
Кыргызстанцы выиграли шесть золотых медалей на Играх СНГ
Популярные новости
Королева дзюдо. Украинская красотка, которая любого уложит на&nbsp;лопатки Королева дзюдо. Украинская красотка, которая любого уложит на лопатки
&laquo;Так в&nbsp;футбол играть нельзя&raquo;. Александр Крестинин о&nbsp;матче с&nbsp;Таджикистаном «Так в футбол играть нельзя». Александр Крестинин о матче с Таджикистаном
Кыргызстан проиграл Таджикистану в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат мира&nbsp;&mdash; 2022 по&nbsp;футболу Кыргызстан проиграл Таджикистану в отборе на чемпионат мира — 2022 по футболу
Официальную эмблему чемпионата мира по&nbsp;футболу&nbsp;&mdash; 2022 презентовала ФИФА Официальную эмблему чемпионата мира по футболу — 2022 презентовала ФИФА
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее