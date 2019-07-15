В Бишкеке определились чемпионы по стрельбе из лука

В Бишкеке определились чемпионы города по стрельбе из лука. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Среди мужчин тройку призеров составили Алманбет Суеркулов, Улукбек Курсаналиев и Азим Осмоналиев, среди женщин — Асель Шарбекова, Айтурган Маматкулова и Рустам кызы Аяна. Среди юниоров первенствовала Камила Жапарова, среди детей — Динар Бекболиева, среди новичков — Алсу Абдулаева.

«Соревнования проходили в жару и заняли много времени. Но мы довольны. Участвовало много спортсменов, что подтверждает развитие нашего вида в стране, — отметили в федерации. — Айтурган Маматкулова, Канатбек кызы Жибек и Канатбек кызы Диана получили звание мастера спорта КР».

Ранее лучники оспорили кубок федерации.