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Спорт

Матч Таджикистан — Кыргызстан. После первого тайма выигрывают хозяева поля

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Таджикистана по футболу ведет в счете (1:0) в матче с командой Кыргызстана.

Поединок первого тура второго отборочного раунда на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 проходит в эти минуты в Душанбе.

В стартовом составе сборной Кыргызстана вышли Павел Матяш, Бахтияр Дуйшобеков, Тамирлан Козубаев, Азамат Байматов, Бекжан Сагынбаев, Эдгар Бернхардт, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков, Мирлан Мурзаев, Ахлидин Исраилов и Виталий Люкс.

Таджикистанцы больше владели мячом, чаще атаковали и били по воротам, но открыть счет долго не могли. Вратарь Павел Матяш играл надежно. Но на 42-я минуте Алишер Джалилов все же вывел хозяев поля вперед. У сборной КР тоже был шанс забить гол — Мирлан Мурзаев попал в штангу.
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