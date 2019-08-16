Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова выиграла серебро на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова вчера выиграла серебро на чемпионате мира среди юниорок по женской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Она выступала в весовой категории 68 килограммов. На пути к финалу поборола Кристину Малявку (Украина), Ханум Велиеву (Россия), Берит Джонсон (Канада) и Джейден Лорент (США). В поединке за золото проиграла Нарухе Матсуюки (Япония).

Мээрим Жуманазарова — трехкратная чемпионка Азии среди юниорок (2017, 2018, 2019), бронзовый призер Азиатских игр — 2018.

ЧМ проходит 12-18 августа в Таллине (Эстония). В программе также турниры по вольной и греко-римской борьбе.