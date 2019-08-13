Будь осторожен со своими желаниями. Валентина Шевченко ответила Генри Сехудо

Валентина Шевченко отреагировала на слова американского спортсмена Генри Сехудо, который заявлял о желании стать первым в истории «межполовым чемпионом мира». Она выступила в эфире шоу Ариеля Хельвани, сообщило издание lenta.ru.

Спортсменка заявила, что ознакомилась с видео в twitter-аккаунте Сехудо. Она призналась, что не знает, всерьез ли американец бросает ей вызов или шутит, и отметила настойчивость бойца.

«Скажу одно: будь осторожен со своими желаниями. Сехудо — охотник за золотом. Но я способна лишить его всего того, что он завоевал!» — заявила она.

Ранее кыргызстанке Валентине Шевченко бросил вызов американец Генри Сехудо.

Валентина 10 августа во второй раз за два месяца защитила чемпионский пояс UFC, выигранный в декабре 2018-го. Некоторые специалисты считают ее одним из сильнейших бойцов ММА в мире независимо от весовой категории и пола. Действующего чемпиона UFC в двух категориях (наилегчайшей и легчайшей) Генри Сехудо это задевает.

«Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что хочу стать первым межгендерным чемпионом мира. Вызываю тебя на бой», — сказал он, записав видео и опубликовав его на своей странице в соцсети.