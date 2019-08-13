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Спорт

Хочу быть первым межгендерным. Валентине Шевченко бросил вызов чемпион UFC

Фото gettyimages.com. Валентина Шевченко после второй защиты титула чемпионки UFC

Кыргызстанке Валентине Шевченко бросил вызов американец Генри Сехудо.

Валентина 10 августа во второй раз за два месяца защитила чемпионский пояс UFC, выигранный в декабре 2018-го. Некоторые специалисты считают ее одним из сильнейших бойцов ММА в мире независимо от весовой категории и пола. Действующего чемпиона UFC в двух категориях (наилегчайшей и легчайшей) Генри Сехудо это задевает.

«Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что хочу стать первым межгендерным чемпионом мира. Вызываю тебя на бой», — сказал он, записав видео и опубликовав его на своей странице в соцсети.

Тем временем американка Кэтлин Чукагян, занимающая второе место в рейтинге бойцов категории до 57 килограммов, где выступает Шевченко, на своей странице предложила ей помериться силами в бою, танцевальном баттле или в том и другом. Известно, что Валентина хорошо танцует.
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