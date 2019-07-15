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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-21 июля. Чемпионат Азии по джиу-джитсу. Улан-Батор (Монголия)

Кыргызстанцы регулярно побеждают на крупных международных турнирах по данному единоборству. Среди фаворитов они и сейчас.

15-20 июля. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Андижан (Узбекистан)

В женской части турнира участвуют 40 теннисисток из шести стран. Среди них три кыргызстанки.

15-21 июля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Нур-Султан (Казахстан)

На корты вышли 45 спортсменок из 18 стран. В их числе представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

16-18 июля. Международные соревнования по пенчак силату. Чолпон-Ата

Звание сильнейшего оспаривают спортсмены из стран Центральной Азии. Кыргызстанцы борются за места в сборной, которая позднее отправится на чемпионат мира.

16-20 июля. Международные соревнования на кубок президента Казахстана по боксу. Нур-Султан (Казахстан)

На ринг выйдут около 150 спортсменов из 13 стран, в том числе кыргызстанцы.

18-19 июля. Международные соревнования по дзюдо. Актау (Казахстан)

Участвуют около 200 спортсменов из 10 стран. Разыгрывается по семь комплектов наград среди мужчин и женщин.

19-30 июля. Чемпионат мира по тайскому боксу (IFMA). Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представляют бойцы из федерации, возглавляемой Еленой Шевченко. Этапом отбора на данный турнир был чемпионат страны.

20 июля. Международные соревнования WEF 83 Proffight 35 по кулатуу эртаймаш. Санкт-Петербург (Россия)

За победу борются бойцы-профессионалы из России, Кыргызстана, Азербайджана, США, Таджикистана и Узбекистана.
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