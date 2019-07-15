Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Кыргызстанцы регулярно побеждают на крупных международных турнирах по данному единоборству. Среди фаворитов они и сейчас.

В женской части турнира участвуют 40 теннисисток из шести стран. Среди них три кыргызстанки.

На корты вышли 45 спортсменок из 18 стран. В их числе представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

Звание сильнейшего оспаривают спортсмены из стран Центральной Азии. Кыргызстанцы борются за места в сборной, которая позднее отправится на чемпионат мира.

На ринг выйдут около 150 спортсменов из 13 стран, в том числе кыргызстанцы.

Участвуют около 200 спортсменов из 10 стран. Разыгрывается по семь комплектов наград среди мужчин и женщин.

IFMA). Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представляют бойцы из федерации, возглавляемой Еленой Шевченко. Этапом отбора на данный турнир был чемпионат страны.

WEF 83 Proffight 35 по кулатуу эртаймаш. Санкт-Петербург (Россия)

За победу борются бойцы-профессионалы из России, Кыргызстана, Азербайджана, США, Таджикистана и Узбекистана.