Канатбек Маматов: о новом стадионе, чемпионате мира и матче со сборной Аргентины

Зимой Семетей Султанов после шести лет на посту президента Федерации футбола Кыргызстана добровольно оставил его. ФФ КР возглавил Канатбек Маматов. О строительстве нового стадиона, отборе на чемпионат мира и многом другом он сегодня рассказал пресс-службе федерации.

Фото Адилета Бектурова. Президент Федерации футбола Кыргызстана Канатбек Маматов

Интервью приурочено к товарищескому матчу сборных Кыргызстана и Палестины, который пройдет 11 июня в Бишкеке. Это будет первая домашняя игра нашей команды после Кубка Азии.

О целях на новом посту

— В последнее время футбол в Кыргызстане радует. Но сколько работы за этим стоит, знают, наверное, только сотрудники федерации.

— Конечно, футбол в стране развивается. Наша команда на дебютном Кубке Азии выступила очень достойно. Это достижение — результат работы каждого сотрудника федерации. Ее экс-президент Семетей Султанов проделал большую работу. За ним стояла очень сильная команда. Этим же составом трудимся дальше. Болельщики видят лишь готовую продукцию — сборную и ее игру. Возможно, их даже не особо интересует, что за этим стоит. Но, поверьте мне, это тяжелый труд.

— Вы избраны президентом после завершения Кубка Азии. С какой целью пришли в кыргызский футбол?

— В футболе я добился многих успехов и многое получил от него. Теперь хочу служить ему и внести вклад в его развитие. До избрания на пост президента федерации я был ее вице-президентом и вовлечен в процесс достаточно хорошо.

Одна из моих целей — улучшение инфраструктуры в регионах и строительство новых спортивных объектов. Планируем поиск внешних и внутренних спонсоров для покрытия наших расходов.

Не будем сидеть сложа руки, дожидаясь помощи от государства. Написали письмо президенту и премьер-министру о выделении земельного участка. Если бы получили добро, приступили бы к стройке футбольных центров в Бишкеке и на Иссык-Куле. Средства у нас на это есть.

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У большинства футбольных команд, участвующих во внутреннем чемпионате, нет спонсоров. Спасибо Аскару Салымбекову и Совету Сакебаеву за содержание команд на протяжении многих лет и за вклад в отечественный футбол.

Планируем повысить уровень внутреннего чемпионата и решить вопросы финансового обеспечения клубов. У нас есть крупные государственные компании. Было бы хорошо предоставить им какие-то льготы, чтобы они смогли открыть и содержать футбольные команды. Кроме того, каждая область могла бы выставить свои команды в премьер-лигу.

Почему в Узбекистане футбол развивается? Потому что там отлично работает льготная программа для компаний. Они содержат клубы, каждая область открыла свои академии футбола.

В Таджикистане при поддержке государства открыто несколько академий. Строится новый современный стадион. Юношеской сборной Таджикистана удалось выйти на чемпионат мира. Вот результаты поддержки.

Еще одна из основных целей — создать хорошие условия для национальной сборной, увеличить игровую практику, создать базу для тренировок и отправлять на международные игры. Перед нами стоит задача получить путевку на чемпионат мира. Это нелегко и должно быть не только моей с федерацией целью, но и целью государства. Сборная не играет от имени федерации, она защищает честь страны.

О Семетее Султанове и Александре Крестинине

— Была отозвана кандидатура Семетея Султанова на пост вице-президента АФК. Разве мы не нуждаемся в том, чтобы у нас был свой представитель на международной арене?

— Нуждаемся, но есть моменты, ставшие препятствием. Если Семетей Султанов хотел стать вице-президентом АФК, он не должен был уходить с поста президента ФФ КР. Тогда у него были бы шансы. Поняв это, исполнительный комитет федерации отозвал его кандидатуру. В состав исполкома входит не только президент — в тот момент в нем было 11 членов, а сейчас — 14.

— Что ожидается в кыргызском футболе в ближайшее время?

— После успешного выступления сборной на Кубке Азии народ поверил в нас и ждет теперь только больших результатов. Мы должны очень постараться, чтобы оправдать ожидания. Карьера футболиста не вечна, и в составе уже есть возрастные игроки.

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Надо работать над подготовкой молодых кадров. Но это мы оставим тренерскому штабу. Полностью доверяем главному тренеру Александру Крестинину.

Ведется работа над повышением игрового опыта наших футболистов. Для этого необходимы матчи с командами мирового уровня, улучшение условий для тренировок. Повторюсь, у сборной нет тренировочной базы и нам необходимо ее построить.

— Во время руководства Султанова сборная с 201-го места в рейтинге ФИФА поднялась в топ-100. Планка задана. Когда вы пришли руководить федерацией, напрягла ли вас такая ответственность?

— Планка высокая, но, думаю, мы справимся. Сбавлять обороты не собираемся. На нас большая ответственность перед страной.

Для развития футбола в стране вкладываться и работать необходимо не только федерации, но и государству. Федерация — общественная организация, нам необходима помощь бизнесменов, спонсоров и, конечно, болельщиков.

О спонсорах

— Кто на данный момент поддерживает федерацию?

— Не буду скрывать, очень сложно найти спонсоров. Мы обращались ко многим компаниям, но результата как такового нет. Футбол — продукт своеобразный, для долгосрочного сотрудничества. А у нас не каждый бизнесмен может ручаться за ближайшее будущее, никто не застрахован.

Несмотря на это, свое согласие дала строительная компания «Ихлас» и выделила нам $130 тысяч. Сейчас она наш генеральный спонсор. «Коммерческий Банк Кыргызстан» и ЗАО «Шоро» оказали существенную спонсорскую поддержку.

О новом стадионе

— После успехов сборной остро встал вопрос о строительстве современного стадиона. На каком этапе он находится?

— Только начали уделять ему внимание. Президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно в своих речах упоминал о постройке нового стадиона. Болельщики и все мы с нетерпением ждем, когда все планы реализуются. Оба наших самых больших на данный момент стадиона построены в 1940-1950 годах. Они старые и не соответствуют международным стандартам.

В Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане построены новые стадионы вместимостью 30–40 тысяч. И еще строятся спортивные объекты. Про Казахстан вообще молчу.

Сколько сменилось правительств и президентов, но стадион так и не построен. В вопросе спортивной инфраструктуры мы безнадежно отстали от соседей. Все помним матч со сборной Австралии в 2015-м. Для постройки стадиона нужны большие деньги. У федерации их нет. Необходима заинтересованность государства в этом.

— Какая работа ведется федерацией для улучшения футбольной инфраструктуры?

— Работаем над тем, чтобы при поддержке внешних и внутренних спонсоров построить футбольный центр для детей в Бишкеке. А также тренировочную базу для наших сборных на Иссык-Куле. Но уже несколько лет не решается вопрос о выделении земельного участка. Для этого мы обратились с письмом к президенту и премьер-министру. Я поговорил с руководителем администрации президента; нас заверили, что работа идет, и что по этому вопросу президент сам скоро примет нас. От премьер-министра вестей пока нет.

Футбольный центр — большой комплекс с несколькими площадками, бассейном, гостиницей, современным медицинским центром, где тысячи детей будут иметь возможность тренироваться. Этот центр также станет базой национальной команды.

Два года назад в Оше при финансировании ФИФА мы построили небольшую академию. Землю выделила мэрия Оша. Там занимаются более 400 детей.

В соседних странах правительство и местные администрации сами строят футбольные центры и воспитывают юных футболистов. Если мы сейчас не начнем такую работу, то завтра будем абсолютно неконкурентоспособны.

Об отборе на чемпионат мира — 2022

— Осенью начнется отборочный турнир на чемпионат мира. Какая задача стоит перед сборной?

— Первая — войти в топ-12 команд Азии. Это даст путевку на чемпионат Азии — 2023. Будем бороться в любом случае. У команды есть бойцовский характер.

— Есть возможность пригласить на товарищеские матчи знаменитые команды с сильными игроками?

— Конечно. Мы пригласили на товарищеский матч сборную Аргентины, но, к сожалению, не смогли потянуть расходы. Сейчас работаем над тем, чтобы пригласить сборные из Европы и провести матч в Бишкеке. Но снова возникает вопрос стадиона. Не хочется ударить лицом в грязь перед гостями. Некоторые команды отказываются и из-за этого тоже.

Не хочется заставлять болельщиков ждать. Ведь столько эмоций после выступления на Кубке Азии. Провели переговоры с еще одним участником азиатского первенства. Палестина — отличная команда. Не сомневаюсь, с ней будет хорошая игра. Она важна в эмоциональном плане. Все соскучились по домашним матчам. Ребята хотят поблагодарить каждого, кто поддерживал их. Это будет заряд для футболистов перед отбором на чемпионат мира.