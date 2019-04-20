Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла престижный полумарафон в Душанбе

Кыргызстанка Дарья Маслова сегодня выиграла престижный полумарафон в Душанбе. Об этом 24.kg сообщил тренер Виктор Борисов.

За победу боролись спортсмены из 15 стран. Дарья Маслова первенствовала среди женщин. Ее результат на дистанции 21 километр 97,5 метра — 1 час 14 минут 45 секунд. Ближайшую преследовательницу она опередила на две минуты.

Кроме того, кыргызстанец Жоодар Кочконбаев стал четвертым среди мужчин.

В 2018-м Дарья также победила на полумарафоне в Душанбе. А месяц назад она выиграла полумарафон в Ташкенте.