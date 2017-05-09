У кыргызстанцев лишь одна медаль на чемпионате Азии по боксу

У кыргызстанцев лишь одна медаль на чемпионате Азии среди мужчин по боксу. Об этом сообщает официальный сайт международной ассоциации данного вида спорта.

Как отмечается, состязания завершились в городе Ташкенте (Узбекистан). За победу в десяти весовых категориях боролись 179 спортсменов из 28 стран, в том числе девять кыргызстанцев. В командном зачете первое место заняла сборная Узбекистана, чьи представители выиграли девять золотых наград.

Сборная КР стала девятой. На ее счету одна бронзовая медаль, которую в весовой категории 64 килограмма выиграл Нурлан Кобашев. Он провел три боя: победил Хикару Окишиму (Япония) и Ганга Ванга (Китай) и уступил Чинзоригу Баатарсуху (Монголия). Такие известные наши боксеры, как Азат Усеналиев, Омурбек Малабеков, Эрмек Сакенов и Адылбек уулу Эркин, выбыли из борьбы на ранней стадии.