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Спорт

Ошский «Алай» во второй раз проиграл туркменской команде на Кубке АФК по футболу

Фото из архива ФК «Алай». Матч с участием футбольного клуба «Алай»

Ошский «Алай» во второй раз проиграл туркменскому «Ахалу» на Кубке АФК по футболу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Команды встречались на предварительном этапе квалификации. В первом матче, прошедшем неделю назад в Оше, вице-чемпион КР уступил со счетом 1:2. Сегодня в Ашхабаде состоялся ответный поединок. «Ахал» взял верх (1:0) и по сумме двух игр прошел в следующий квалификационный раунд. «Алай» из турнира выбывает.

В сезоне — 2018 «Алай», будучи тогда чемпионом КР, избежал квалификационных матчей и стартовал сразу на групповом этапе. Там он проиграл все шесть поединков.

Кубок АФК — второй по значимости клубный футбольный турнир в Азии. Единственным представителем КР в текущем розыгрыше остался действующий чемпион страны «Дордой». Первый матч группового этапа он проведет 3 апреля.
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