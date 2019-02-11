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Спорт

Жажда экстрима. В Карагачевой роще провели зрелищную велогонку

Фото 24.kg. Эпизод соревнований «Зимняя свежесть» по кросс-кантри

Февраль — хорошее время для езды на велосипеде. Участники соревнований «Зимняя свежесть» по маунтинбайку это убедительно доказали.

Велогонка прошла 10 февраля в Карагачевой роще. На старт вышли более 20 спортсменов. Им нужно было наматывать круги (от четырех до семи в зависимости от категории) по пересеченной местности. Длина одного круга — 2,5 километра.

Такие гонки проводятся в Карагачевой роще дважды в год — зимой и летом. Трасса периодически меняется, но всегда включает в себя разные препятствия, призванные усложнить ее прохождение. Новая конфигурация показалась очень сбалансированной. На трассе были широкие ровные отрезки, где участники разгонялись, и узкие извилистые тропинки, двигаться по которым стоило аккуратно. Были канавы, бугры и крутые подъемы. Все, как положено в дисциплине кросс-кантри. Без падений и сходов с дистанции не обошлось.

В 2018 году аналогичная гонка проходила в конце февраля, было теплее, и участники утопали в грязи. В этот раз поначалу было прохладно, однако к обеду часть трассы подтаяла, и на ней то и дело попадались лужи. Чем быстрее ехали байкеры, тем сильнее пачкались.

Здорово, что в Карагачевой роще можно устраивать велогонки. Но есть опасения, что однажды для трассы не останется места — территория рощи сокращается. Часть нынешней трассы пролегала рядом с очередным, непонятно откуда взявшимся забором.

Некоторые велосипедисты не смогли выступить, но приехали в качестве болельщиков. Фотографировали участников, давали им советы, готовы были одолжить свой байк.

Велосипеды у гонщиков, кстати, были на любой вкус. Дорогие и не очень. Интересно, что даже для самых крутых байков некоторые препятствия были почти непреодолимы.

Пятнадцатилетняя Мария Вострикова была одной из самых молодых участниц и выделялась видеокамерой на шлеме. «Два года назад у меня был детский велосипед. Каталась в парке по кочкам и поняла, что маунтинбайк — это мое. Дебютировала в июне 2018-го на «Лесной прохладе». Тогда ожидала от себя большего. Учла ошибки и сегодня постараюсь проехать лучше. Со временем хотела бы выступать на международном уровне», — сказала она 24.kg.

Мария стала третьей среди девушек. Второе место заняла Ангелина Подстречная, первое — Юлия Фернас.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод соревнований «Зимняя свежесть» по кросс-кантри

С недавних пор на местных гонках участвуют велосипеды с электрическим приводом. Они быстрее обычных и потому выделены в отдельную категорию. Ныне в ней был один спортсмен — титулованный Валентин Мельников. Всю гонку он провел в высоком темпе.

«В разное время участвовал в соревнованиях по мотокроссу, сноуборду, вейкборду, дуатлону и шоссейным велогонкам. Каждый из этих видов спорта нравится по-своему, везде свои ощущения, — рассказал 24.kg 30-летний экстремал. — Лет пять катался в категории «элита». А тут новая прихоть — электробайк. Собрал его недавно и сегодня с удовольствием протестировал. Это что-то среднее между кроссовым мотоциклом и велосипедом. Он развивает неплохую скорость: по асфальту — до 40 км/ч. Но это не значит, что на нем не нужно крутить педали».

«Прежде всего выступаю для поднятия самооценки. А еще для общения. Здесь все свои, и приятно проводить с ними время», — добавил Валентин Мельников.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод соревнований «Зимняя свежесть» по кросс-кантри

Среди ветеранов тройку лидеров составили Анатолий Кудашкин, Сергей Гаськов и Василий Белошапкин. В категории «мастер-класс» — Владимир Клюев, Дмитрий Кириченко и Асидин Рысбеков. Наконец, в самой престижной категории, «элита», как и год назад, первенствовал Михаил Сергеев. На втором месте — Нурбек Бердикеев, на третьем — Александр Воронин.

«Увлекся велосипедом в 2013 году. Сначала просто катался, иногда ездил на нем на работу и в горы. Потом испытал себя в гонках, и затянуло. Первый велосипед стоил копейки. Нынешний — усовершенствованный, — сказал 24.kg 25-летний Михаил Сергеев. — Гонки привлекают меня адреналином. Получаю удовольствие от катания и духа соперничества».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод соревнований «Зимняя свежесть» по кросс-кантри

На той же «Лесной прохладе — 2018» победил казахстанец Кирилл Казанцев. Через два месяца он взял бронзу на турнире по маунтинбайку на Азиатских играх. Кыргызстанцы в том турнире даже не участвовали. Похоже, о существовании этого олимпийского вида спорта наши чиновники не знают. Хотя талантливые велогонщики у нас есть, и условия для развития маунтинбайка не хуже, чем в Казахстане.

Соревнования проводят неунывающие энтузиасты.

«На этот сезон пока наметили восемь событий. Например, в середине марта хотим впервые провести велокэшинг — ориентирование в стиле энкаунтера, — сообщил 24.kg один из организаторов гонки Ярослав Юзефович. — 24 марта — открытие велосезона, которое попробуем сделать еще лучше, чем в прошлые годы».
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