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Спорт

Сборная Кыргызстана уступила на старте отбора на чемпионат Азии по футзалу

Молодежная сборная Кыргызстана (до 20 лет) уступила на старте отборочного турнира на чемпионат Азии-2019 по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Квалификационные состязания в группе B центральной зоны начались сегодня в Ташкенте. В дебютном поединке кыргызстанцы встречались с узбекистанцами. Голы в составе нашей команды забили Амандык уулу Денис, Мирлан Жолдубаев и Дамир Исаков. Итог - 6:3 в пользу Узбекистана.

Во втором туре, намеченном на 2 декабря, Кыргызстан сразится с Таджикистаном.
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