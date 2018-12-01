Сборная Кыргызстана уступила на старте отбора на чемпионат Азии по футзалу

Молодежная сборная Кыргызстана (до 20 лет) уступила на старте отборочного турнира на чемпионат Азии-2019 по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Квалификационные состязания в группе B центральной зоны начались сегодня в Ташкенте. В дебютном поединке кыргызстанцы встречались с узбекистанцами. Голы в составе нашей команды забили Амандык уулу Денис, Мирлан Жолдубаев и Дамир Исаков. Итог - 6:3 в пользу Узбекистана.

Во втором туре, намеченном на 2 декабря, Кыргызстан сразится с Таджикистаном.