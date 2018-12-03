Сборная Кыргызстана разгромила Таджикистан в отборе на чемпионат Азии по футзалу

Молодежная сборная Кыргызстана (до 20 лет) вчера разгромила команду Таджикистана в отборочном турнире на чемпионат Азии — 2019 по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Квалификационный турнир среди команд группы B центральной зоны продолжается в Ташкенте. Во втором туре кыргызстанцы со счетом 6:1 победили таджикистанцев. Голы в составе отечественной команды забили Маматзия Жолдошов, Амандык уулу Денис, Азамат Долоткелдиев, Дамир Исаков и Мирлан Жолдубаев (дважды).

На старте отбора сборная Кыргызстана уступила команде Узбекистана. В третьем туре, намеченном на 3 декабря, Узбекистан сразится с Таджикистаном, и по итогам этого поединка определится финальная расстановка команд в группе.