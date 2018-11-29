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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла одну позицию в обновленном сегодня рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

В рейтинге 211 команд. Тройку лидеров составляют Бельгия (1727 очков), Франция (1726) и Бразилия (1676).

Отечественная команда идет 91-й. В ее активе 1264 очка. В предыдущей версии рейтинга она занимала 90-е место. С того момента она провела один матч: в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии  2019 проиграла Японии.

Соперники сборной Кыргызстана по групповому этапу Кубка Азии занимают в рейтинге следующие места: Южная Корея  53-е, Китай  76-е, Филиппины  114-е.

Следующий рейтинг ФИФА выйдет 20 декабря.
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