Сборная Кыргызстана по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла одну позицию в обновленном сегодня рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

В рейтинге 211 команд. Тройку лидеров составляют Бельгия (1727 очков), Франция (1726) и Бразилия (1676).

Отечественная команда идет 91-й. В ее активе 1264 очка. В предыдущей версии рейтинга она занимала 90-е место. С того момента она провела один матч: в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии — 2019 проиграла Японии.

Соперники сборной Кыргызстана по групповому этапу Кубка Азии занимают в рейтинге следующие места: Южная Корея — 53-е, Китай — 76-е, Филиппины — 114-е.

Следующий рейтинг ФИФА выйдет 20 декабря.