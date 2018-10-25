Национальная сборная Кыргызстана по футболу продолжает восхождение в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила федерация, опубликовавшая сегодня свежий табель о рангах.

В рейтинге 211 сборных. Тройку лидеров составляют Бельгия (1733 очка), Франция (1732) и Бразилия (1669).

Сборная Кыргызстана (1268 очков) занимает 90-е место.

В предыдущем рейтинге отечественная дружина шла 91-й. С момента его выхода она провела один матч: в рамках подготовки к Кубку Азии-2019 победила команду Малайзии.

Соперники нашей команды по групповому этапу Кубка Азии в текущем рейтинге ФИФА занимают следующие места: Южная Корея — 53-е, Китай — 75-е, Филиппины — 116-е.

Следующая версия рейтинга выйдет 29 ноября.