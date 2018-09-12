Девочка умерла после перелома руки. В Минздраве создана комиссия

В Министерстве здравоохранения создали комиссию, которая изучит обстоятельства смерти восьмилетней девочки после перелома руки. Об этом 24.kg сообщил начальник Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Самат Тойматов.

«Комиссия изучит все детали и обстоятельства случившегося. По итогам будут приняты очень жесткие меры», — отметил он.

Напомним, трагический случай произошел 10 сентября в Иссык-Кульской области. Восьмилетняя девочка скончалась из-за развития гангрены после перелома руки. Травма произошла 3 сентября, к врачам ее отвели только через два дня. Медики наложили гипс и отправили ее домой, сказав прийти на прием через пять дней. Но через несколько дней рука посинела и опухла. 9 сентября девочку на машине санитарной авиации привезли в Бишкек, в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где ей ампутировали руку. Но на следующий день она скончалась.