16:12
USD 69.75
EUR 81.01
RUB 1.00
Происшествия

Девочка умерла после перелома руки. В Минздраве создана комиссия

В Министерстве здравоохранения создали комиссию, которая изучит обстоятельства смерти восьмилетней девочки после перелома руки. Об этом 24.kg сообщил начальник Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Самат Тойматов.

«Комиссия изучит все детали и обстоятельства случившегося. По итогам будут приняты очень жесткие меры», — отметил он.

Напомним, трагический случай произошел 10 сентября в Иссык-Кульской области. Восьмилетняя девочка скончалась из-за развития гангрены после перелома руки. Травма произошла 3 сентября, к врачам ее отвели только через два дня. Медики наложили гипс и отправили ее домой, сказав прийти на прием через пять дней. Но через несколько дней рука посинела и опухла. 9 сентября девочку на машине санитарной авиации привезли в Бишкек, в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где ей ампутировали руку. Но на следующий день она скончалась.
Ссылка:
просмотров: 566
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане разработали новую программу по охране здоровья населения
В Кыргызстане более 1 170 человек получают гемодиализ
В Кыргызстане проходит неделя грудного вскармливания
В странах СНГ на 20 тысяч детей приходится 12 врачей, а в Кыргызстане только 4
Депутаты раскритиковали программу по развитию здравоохранения до 2030 года
Эстафета, подтягивание. Как медики отметят свой праздник
Чем травятся кыргызстанцы, рассказали в Минздраве
Нарынская облбольница требует ремонта. Премьер поручил найти средства
Почему частный нотариус заверяет международные документы, пояснили в Минздраве
Международные документы для Минздрава Кыргызстана переводит частный переводчик
Популярные новости
После ЧП&nbsp;в&nbsp;спецназе &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;должности освободили командира После ЧП в спецназе «Илбирс» от должности освободили командира
Уроженец Кыргызстана, задержанный за&nbsp;убийство полицейского, не&nbsp;стрелял в&nbsp;него Уроженец Кыргызстана, задержанный за убийство полицейского, не стрелял в него
В&nbsp;Москве водитель из&nbsp;Кыргызстана врезался в&nbsp;пешеходов. Пятеро в&nbsp;больнице В Москве водитель из Кыргызстана врезался в пешеходов. Пятеро в больнице
Ограбление британского атташе на&nbsp;ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов Ограбление британского атташе на ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками
Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»