17:59
USD 69.64
EUR 80.58
RUB 1.00
Происшествия

В Кыргызстане около 200 паспортов напечатали с браком

ГП «Инфоком» отпечатало несколько десятков паспортов с браком. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В госпредприятии подтвердили информацию. «При установлении обновленного программного обеспечения произошел технический сбой, в результате с производственным браком изготовили 194 eID-карты. В момент выявления ошибки около 40 документов с производственным браком уже передали на руки гражданам. На сегодня большинство испорченных паспортов переделали бесплатно. Идет процесс замены оставшихся паспортов», — пояснили в «Инфокоме».

В отношении сотрудников, ответственных за инцидент, приняли меры дисциплинарного взыскания, отметили в ГРС.
Ссылка:
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
В ГРС объяснили, как разыскиваемый Интерполом таджикистанец получил паспорт КР
Кто «крыша»? Чиновники подделывают паспорта, но уходят от ответственности
Паспорта.kg. Как ГРС за счет населения платит чужие налоги
Чиновников Ошского отдела паспортно-визовой работы подозревают в подлоге
С начала 2018 года кыргызстанцы заменили около 3 тысяч паспортов образца 1994-го
Рекорд по выданным паспортам побила в 2017 году ГРС
Мигранты и в 2018 году должны получать биометрические паспорта бесплатно
ГРС определилась со стоимостью биометрических ID-карт
Регистрация на хадж-2018 будет проводиться только по биометрическим паспортам
На выборы приходят кыргызстанцы со старыми паспортами и без биометрии
Популярные новости
После ЧП&nbsp;в&nbsp;спецназе &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;должности освободили командира После ЧП в спецназе «Илбирс» от должности освободили командира
Уроженец Кыргызстана, задержанный за&nbsp;убийство полицейского, не&nbsp;стрелял в&nbsp;него Уроженец Кыргызстана, задержанный за убийство полицейского, не стрелял в него
В&nbsp;Москве водитель из&nbsp;Кыргызстана врезался в&nbsp;пешеходов. Пятеро в&nbsp;больнице В Москве водитель из Кыргызстана врезался в пешеходов. Пятеро в больнице
Ограбление британского атташе на&nbsp;ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов Ограбление британского атташе на ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов
Бизнес
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV