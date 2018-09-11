В Кыргызстане около 200 паспортов напечатали с браком

ГП «Инфоком» отпечатало несколько десятков паспортов с браком. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В госпредприятии подтвердили информацию. «При установлении обновленного программного обеспечения произошел технический сбой, в результате с производственным браком изготовили 194 eID-карты. В момент выявления ошибки около 40 документов с производственным браком уже передали на руки гражданам. На сегодня большинство испорченных паспортов переделали бесплатно. Идет процесс замены оставшихся паспортов», — пояснили в «Инфокоме».

В отношении сотрудников, ответственных за инцидент, приняли меры дисциплинарного взыскания, отметили в ГРС.