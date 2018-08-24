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Происшествия

Массовое пищевое отравление произошло в Бишкеке

Массовое пищевое отравление произошло в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в Центре экстренной медицины.

«В ночь на 24 августа из гостиницы «Ак-Кеме» с пищевым отравлением в инфекционную больницу вывезли 26 человек. Из них 13 человек госпитализировала городская скорая помощь, столько же — частная. А вообще пострадавших оказалось больше», — сообщили в Службе «103».

В Республиканской клинической инфекционной больнице факт обращения пострадавших подтвердили. По данным медиков, всего ночью в медучреждение поступило 42 человека, им оказана амбулаторная помощь. Двоих из них госпитализировали, но уже сегодня днем их выписали.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Точные причины отравления устанавливаются.
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