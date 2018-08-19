На Сахалине при обрушении крыши завода погиб гражданин Кыргызстана

Сегодня днем в городе Поронайске (Сахалинская область) обвалилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. Как сообщили в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций местной администрации, под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб. Шестеро доставлены в районную больницу.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели. Следователи и полицейские выясняют, какие именно работы проводились на объекте и сколько людей находилось в здании во время происшествия.