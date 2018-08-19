На Сахалине при обрушении крыши завода погиб гражданин Кыргызстана

Сегодня днем в городе Поронайске (Сахалинская область) обвалилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. Как сообщили в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций местной администрации, под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб. Шестеро доставлены в районную больницу.
В данный момент на месте происшествия работают спасатели. Следователи и полицейские выясняют, какие именно работы проводились на объекте и сколько людей находилось в здании во время происшествия.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сахалинские власти держат на особом контроле ситуацию с ликвидацией последствий обрушения кровли на здании бывшего бумзавода в Поронайске. По поручению губернатора региона Олега Кожемяко сегодня к месту происшествия была оперативно направлена мобильная группировка сил и средств управления противопожарной службы Сахалинской области.
«По предварительным данным, один человек погиб, пятеро доставлены в местную центральную районную больницу. Под завалами могут находиться еще двое рабочих, мы продолжаем их поиски», — сообщил руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.Погибший - гражданин Кыргызстана. По предварительным данным, среди пострадавших рабочих также есть кыргызстанцы.
Посольство КР в России сообщает, что держит ситуацию на контроле.
Почетный консул КР в Южно-Сахалинске связался с местными органами. Идет поиски родственников потерпевших и погибшего.
По данным дипломатической миссии КР, пострадали восемь человек.