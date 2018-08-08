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Происшествия

В Бишкеке чемпиона Евразии по панкратиону подозревают в попытке изнасилования

В Бишкеке спортсмен пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что девушка спрыгнула с третьего этажа, пытаясь сбежать от мужчины. Она получила травму позвоночника. По предварительным данным, подозреваемым является чемпион Евразии по панкратиону Улан Эралиев.

В ГУВД столицы отметили, что от девушки поступило заявление. Сейчас она госпитализирована.

«В заявлении потерпевшая указала, что познакомилась с парнем в кафе, затем он повел ее в гостиницу, где пытался изнасиловать. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.
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