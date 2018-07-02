Генпрокуратура возбудила уголовное дело против судей Верховного суда

Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении трех судей Верховного суда, а также должностных лиц аппарата ВС КР и бишкекского СИЗО-1 по факту незаконного содержания под стражей Темирлана Ормукова. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

По ее данным, в рамках уголовного дела в отношении слепого поэта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но 25 августа 2017 года районным судом в ходе рассмотрения уголовного дела в связи с его неявкой в суд мера пресечения была изменена на заключение под стражу сроком на один месяц с момента его задержания. Это постановление оставлено в силе судом второй инстанции.

Решение двух судов Темирлан Ормуков обжаловал в надзорном порядке в Верховном суде. Но 29 марта 2018 года он был задержан на месяц.

Шестого апреля 2018 года надзорная жалоба вместе с уголовным делом поступила в Верховный суд, где не была рассмотрена в установленный уголовно-процессуальным законом пятнадцатидневный срок.

В свою очередь должностные лица СИЗО-1, не выполнив должностные обязанности, не освободив кыргызстанца, незаконно содержали его под стражей 12 дней.

Сама надзорная жалоба была рассмотрена Верховным судом лишь 14 мая 2018 года, то есть уже после освобождения человека.

Таким образом, в результате противоправных действий судей ВС КР и работников СИЗО-1 были нарушены конституционные права гражданина на свободу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 305 (превышение должностных полномочий), 316 (халатность) и 324 (незаконное задержание или заключение под стражу) Уголовного кодекса КР.

«Генеральная прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, производство которого поручено Главному следственному управлению ГКНБ», — заключили в надзорном органе.