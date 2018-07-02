Водитель уснул за рулем. Погибли женщина и ребенок

В Боомском ущелье накануне произошла крупная авария. Погибли женщина и годовалый ребенок.

По данным УОБДД Чуйской области, также пострадали инспекторы службы. Отметим, что сотрудники УОБДД возвращались с дежурства в Боомском ущелье. На встречную полосу выехала машина «Тойота Авенсис» и столкнулась со служебным автомобилем. В «Тойоте» были 27-летняя женщина и ее годовалый ребенок. Девочка погибла на месте, а ее мать скончалась в больнице, не приходя в сознание.

В клинику Токмака также доставили пассажира и водителя машины, выехавшей на встречную полосу. Инспектор, сидевший за рулем, получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Второй инспектор получил сотрясение мозга.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» уснул за рулем. Неизвестно, был ли он пьян. Экспертизы назначены.